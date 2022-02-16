Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde alınan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde saat 01.19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen deprem kısa süreli vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Depremde sağ çıktığı binadan düşerek hayatını kaybetti 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde, ağır hasar alan binadan sağ çıkan adam, geçtiğimiz günlerde aynı binadaki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Muğla'da korkutan deprem Muğla'nın Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.