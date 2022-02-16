Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun batı kesimlerinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde şu uyarılara yer verildi:

ÇIĞ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONU KAR GERİ GELİYOR

MGM'nin internet sitesindeki tahminlere göre, cuma günü sıcaklıklarda hafif düşüş olacak, batı bölgelerde sağanak yağış, iç kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

Cumartesi günü ise yağışlar doğuya kayacak. Karaman, Kayseri, Erzurum ve Sivas çevrelerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

15 İLDE KAR YAĞIŞI

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

Kar beklenen iller; Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri.

5 günlük hava tahmini raporu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 15

Kar geri geliyor! 15 Şubat hava durumu Meteoroloji Genel Müdürşüğü 15 Şubat 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı ve önemli bir değişiklik yaşanmayacağı açıklandı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Şubat ayının son haftasını işaret ederek, "Şubat son haftasında soğuk ve yağışlı hava kütlesi Türkiye'de etkili olabilir. 2-3 gün sürecek ve Sibirya üzerinden sarkacak. İstanbul dahil ülkede kar yağışı yapar." dedi.

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2022 tarihli hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan açıklamada pek çok il için turuncu kodlu uyarı verilerek yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı (14 Şubat 2022 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmelerine göre; İstanbul, Bursa, Düzce, Gaziantep, Adana ve Trabzon çevrelerinde sağanak yağış; Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı, Van ve Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.