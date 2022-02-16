Türkiye Gazetesi

Sinop’ta tüp dağıtım aracından tüp çalan S.C. aynu tüpü bayiye geri satmak istedi. Hiçbir şeyden habersiz olan bayi işletmecisi Nagihan Taban, parasını vererek S.C.’den tüpü satın aldı. Tam o sırada çalışan Murat Türkeri araçta bir tüpün eksik olduğunu fark ederek bayiye haber verdi. Şahıstan satın aldığı tüpün aslında kendisine ait olduğunu fark eden işletmeci Taban, o anları şöyle anlattı:

“BİZİM TÜPÜMÜZÜ BİZE SATTI”

“Dün bir beyefendi müşteri olarak dükkânımıza geldi. ‘Ben de bir tüp var, onu alır mısınız’ dedi. Ben de ‘mavi kapağı varsa, açılmamışsa alırım’ dedim belli bir tutar söyledim. 'Tamam' dedi 'az ilerde tüpüm getireyim' dedi, getirdi. Ben de dediğim miktarı verdim. Daha sonrasında kapıdan çıkarken ‘bir tane daha var’ dedi. Ben de 'doğal gaza mı geçtiniz' dedim şüphelendim işte. 'Evet' deyince 'tamam getirin' dedim. Akabinde çıktı, tüpçü arkadaşım aradı beni ‘abla bir tane tüpüm eksik’ dedi. Allah Allah yoksa şimdi çıkan beyefendi mi dedim, hemen koş şu tarafa gitti dedim. Bizim tüpümüzü bize satmış oldu.”

İKİNCİ TÜPÜ ÇALARKEN YAKALANDI

Bayi çalışanı Murat Türkeri ise, “Dükkândan çıktım sipariş dağıtmak için arabamın yanına geldim. Bir baktım tüplerime, tüp kayıp. Hemen mağaza müdürümü aradım, 'abla, kamyondan bir tane tüp çalmışlar tüpüm eksik' dedim. Bana 'demin müşterinin biri tüp getirdi bana satmaya çalıştı ben de aldım' dedi. Eşkâl verdi, Sakarya Caddesi'nde çıktık bakındık göremedik kendisini. Sonra arabamın yanına geldim, baktım ki tekrar çalıyor, ikinci tüpümüzü çalıyor. Ben hemen koştum, beni fark edince o da koştu ben de peşine koştum. Koca Sokağa geçti, oradan Tuzcular Caddesi’nden Hamam Yokuşu'na. Hamam Yokuşu'nda kendisini kaybettim. Sonrasında emniyeti aradım, memur beyler olaya el attılar. Dolmuşa binmiş, sonradan öğrendik. Benim önümden dolmuşa binmiş, Kütüphane tarafına kadar gitmiş” dedi. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, her yerde kayıp S.C.’yi arıyor.

Sinop'ta kapanan yollar açılıyor, ekipler sokak hayvanlarını da unutmuyor Sinop’ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Yol açma çalışmaları sırasında Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, açtıkları her bölgede yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama bırakmayı ihmal etmiyor.