Türkiye Gazetesi

Palandöken Dağı'nın zirvesinde kayak yapan yüzlerce turist oluşan bu manzara karşısında mest oldu. Erzurum’da dün öğlen saatlerinde güneşin çevresinde oluşan halka görenleri hem şaşırttı hem hayran bıraktı.

GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde kayak yapan yerli ve yabancı turistler, aniden güneş etrafında oluşan ve gökkuşağına benzeyen halkayı görünce telefonlarına sarıldı. Kayak yapan herkesin kayağa mola vererek izlediği bu muhteşem doğa olayı hayran bıraktı.

Erzurum'da meydana gelen doğa olayı görenleri mest etti.

Telefona saniye saniye kaydedilen o anları gören kayakseverler, ilk kez gördükleri bu doğa olayı ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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