Türkiye Gazetesi

Esenyurt Fatih Mahallesi’ndeki bir kebapçıda motokurye olarak işe başlayan genç, iş yerine gelen sipariş üzerine yaya olarak gidebileceği mesafede motosikleti almak istedi. Fakat iş yeri yetkilisi yürüyerek gidebileceğini söyleyerek motosikleti kendisine vermedi. Bunun üzerine, kebapçıya gelen ikinci sipariş üzerine mesafe uzak olduğu için, gence motosikletle gitmesi söylendi. Hazırlanan siparişi ve POS cihazını alan genç motosiklete atlayarak iş yerinden ayrıldı.

SİPARİŞLER GELMEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Müşteri siparişi gelmediği için, iş yerini arayarak şikayette bulununca dükkan yetkilileri, GPS üzerinden motosikletin nerede olduğuna baktı. O sırada, motosikletin Esenyurt’taki siparişi götürmek yerine, Avcılar Parseller’de bir tamircide olduğunu fark etti. Yetkili personel, tamirciye gittiğinde ise, ‘Motosikletin sadece gevşeyen aynasını sıktık’ cevabıyla karşılaştı. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI YÖNTEMLE PEK ÇOK ESNAFI DOLANDIRMIŞ

Zanlının ilk iş gününde motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde önce yakın bir yere yürüyerek sipariş götüren zanlı, ardından ikinci siparişte motosikleti alarak iş yerinden ayrılıyor.

Hırsızlığın yaşandığı işletmede yetkili olan Turhan Polat, “Şahıs sabah 11.30 sıralarında iş başvurusunda bulundu. Kendisinden bazı evraklar istedik. Nüfus cüzdanının ve ehliyetinin evde olduğunu söyledi. Nüfus kayıt örneğini verdi. İşe başlattık. İlk gelen sipariş yakın bir yer olduğu için yürüyerek gitmesini söyledik. Motor istedi, vermedik. İkinci sipariş geldiğinde mesafe uzak olduğu için motoru verdik. Siparişi götürürken yanına POS cihazını da aldı. Aradan baya bir süre geçti. Müşteri, siparişinin gelmediğini söyledi. Biz GPS’e baktığımız zaman motorun Avcılar Parseller’de bir motor tamircisinde olduğunu fark ettik. Sinyal orada kesildi. Tamirciye gittiğimiz zaman oradaki şahıs, ‘buraya geldi, fakat aynasını sıktırdı’ dedi. Hırsız, Esenyurt’ta farklı bir iş yerinde yine aynı yöntemle sabah iş başı yapıp, siparişe giderken motoru çalmış. Son zamanlarda Esenyurt’ta bu şikayetlerin yoğunlaştığını duyuyoruz. Bunlara önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Sipariş yetiştirmek isteyen motokurye, genç kadını canından ediyordu Ataşehir’de sipariş yetiştirmek için hız yapan motokurye, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın başından yaralanırken vücudunda da kırıklar meydana geldi. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.