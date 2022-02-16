Türkiye Gazetesi

İstanbul Arnavutköy’de aylardır kirasını ödemeyen yabancı uyruklu grup ses yaptıkları için kendilerini uyaran ev sahibine kuru sıkı tabancayla ateş edip kayıplara karıştı.

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aylardır kirasını ödemeyen yabancı uyruklu kiracılarıyla ilgili, gürültü nedeniyle apartmandan sürekli şikayet alan yaşlı adam, uyarmak için evin kapısını çaldı. Kapıda başlayan tartışma sokağa taştı.

Arnavutköy'de aylardır kira ödemeyen yabancı uyruklu kiracılar, ev sahipleri tarafından sessiz olmaları yönünde uyarılınca yaşlı adama silahla ateş ettiler.

EV SAHİBİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Ev sahibinin uyarısının ardından yabancı uyruklu kiracılar, yaşlı adama kuru sıkı tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran ev sahibi durumu hemen polise bildirdi.

Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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