Türkiye Gazetesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kızıltepe Hububat Merkezi mevkiinde Mustafa Y. idaresindeki ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Kuzey Irak istikametine doğru seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı.

9 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Yoldan geçenlerin durumu ekipelre bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 9 kişi bulundukları araçta sıkıştı.

1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafıdan sıkıştıkları yerden çıkarılırken, bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 8 Yaralı ise yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla ilçedeki farklı hastanelere sevk edildi.

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