Türkiye Gazetesi

Almanya’da yaşayan Hatice Kuşdoğan (68), diş protezi için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Kadıköy’de bir kliniği bulunan bir diş hekimi ile tedavi için 6 bin 500 Euro (yaklaşık 100 bin TL) karşılığında anlaştı. İddiaya göre, tedavi altına alınan Kuşdoğan’a implant yapıldı ve ardından yapılan dişleri Kasım ayında takıldı. Tedavi sonrası kızı ile Almanya’ya dönen Hatice Kuşdoğan, diş ağrıları artmaya başlayınca ağrıları şikayeti ile Almanya’daki diş doktoruna göründü.

Kuşdoğan’ın gittiği diş doktoru yanlış tedavi uygulandığını ve yapılan protezlerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Hatice Kuşdoğan, kızı Semra Kuşdoğan ile birlikte tedavi için tekrar Türkiye’ye döndü.

DİŞ DOKTORU ANNE VE KIZINI KAPI DIŞARI ETTİ

Dişlerini yaptırdığı diş hekimine artan şikayetlerini ve Almanya’daki doktorların kendisine yanlış tedavi uygulandığını söyleyice doktor bir anda öfkelenip hastası Hatice Kuşdoğan’a ve kızı Semra Kuşdoğan’a ateş püskürdü ve kendilerini kapı dışarı etti. Hatice Kuşdoğan’ın kızı Semra Kuşdoğan 6 bin 500 Euro para ödediklerine dair fatura isteyince diş hekiminin yardımcısı ile Semra Kuşdoğan arasında tartışma yaşandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATTILAR

Olay üzerine Hatice Kuşdoğan ve kızı Semra Kuşdoğan hem yanlış tedavi uygulayan hem de kendilerini klinikten kovan diş hekimi hakkında adli süreç başlattı. Semra Kuşdoğan ile doktorun yardımcısının tartışması ise kameraya yansıdı.

Hatice Kuşdoğan, 100 bin liraya anlaşarak diş tedavisi için gittiği klinikte iddiaya göre, yanlış tedavi uygulanınca hem dişlerinden hem de parasından oldu.

'HEM MAĞDURUZ, HEM SAĞLIĞIMIZ SAĞLIĞIMIZ GİTTİ'

Olayı anlatan Almanya'da yaşayan mağdur Hatice Kuşdoğan, “Ben hem mağdur oldum, hem sağlığım bozuldu. Kulağımdaki ağrıdan duramıyorum, burnumdan nefes alamıyorum, yüzüm iki taraflı şişti. Konuşma zorluğu çekiyorum. Geceleri nefes alamıyorum. Protezleri sürekli çıkarıyorum. Ne diyeyim, hem mağduruz, hem sağlığımız gitti. Hem de kızım şiddete uğradı. Ben önüne geçmeseydim tekniker de doktoru odaya kitlemeseydi doktor kızıma resmen vuracaktı." dedi.

'TEHDİT EDİLDİK, MAĞDURUZ'

Annesinin durumu hakkında konuşan kızı Semra Kuşdoğan ise, maddi ve manevi olarak olarak mağdur lduklarını belirterek "İstanbul'a Bağdat Caddesi'nde bir doktora geldik, dişi tamamlandı, yapıldı, döndük. Ancak birkaç hafta sürmeden annemin şikayetleri, ağrıları olduğu için kendi doktoruna gitti. Doktoru da yanlış bir tedavi olmuş olduğunu ve acilen düzeltilmesi gerektiğini söyleyince tekrar doktorla irtibata geçip 7 Şubat'ta buraya tekrar geldik, dişin düzeltilmesi umuduyla. Ancak doktorun hakaretleri, şiddeti ve bunu tedavi edemeyeceği yönündeki tavrıyla karşılaştık. Aynı zamanda 6 bin 500 Euro ödeyip fatura alamadık. Hem maddi, hem manevi şekilde mağduruz. Ve daha sonrasında da yine tehditlerle sindirilmeye çalışıldık." ifadelerini kullandı.

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