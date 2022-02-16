Türkiye Gazetesi

Artvin’in Şavşat İlçesi Çukurköy köyünde etkili olan kar yağışı sonrası köylünün en büyük eğlencesi tahta kızak. Vatandaşlar köy işlerinden arda kalan boş zamanlarını 7’den 70’e tahta kızakla kayarak geçiriyor. Kardan özel parkurlar yapan köylüler, tünellerden geçiyor, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkartıyor.

KIZAKLA DOYASIYA EĞLENDİ

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz, her kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üstünde alıyor. Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz’ı da eğlencesine ortak ederken, yaşlı kadın gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

83 yaşındaki Ayşe nine ördüğü patikleri askerlere teslim etti 83 yaşındaki Ayşe Ertürk kış mevsiminin sert geçtiği Eskişehir’de Mehmetçik üşümesin diye ördüğü 83 adet patiği elleriyle teslim etti.

88 yaşındaki Halime Nine, Mehmetçik için yün çorap ördü Kütahya’da yaşayan Halime Altan, kendi elleriyle ördüğü yün çorapları jandarmaya teslim etti. Çoraplar, doğuda görev yapan askerlere gönderilecek.