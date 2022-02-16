Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletinde IMG Academy basket takımının yıldızı Olivier Rioux, 15 yaşında olmasına rağmen 228 santim uzunluğunda. Kanadalı Rioux, dünyanın en uzun genci olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

DAHA DA UZAYACAK

IMG Academy, öğrencilerinin Guinness’e girmesini, internet sitelerinden, “Her öğrenci sporcumuz bir üst seviyeye çıkmak için çabalar ama Olivier Rioux farklı bir şekilde yeni zirvelere ulaşıyor” ifadesini kullandı. Rioux, büyüme çağında olduğu için boyu daha da uzayacak. Diğer oyuncular, takımında pivot olarak görev yapan Rioux’un yanında küçücük kalıyor.

Sokakta da ilgi odağı olan genç ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya giriyor.

BOYU SEBEBİYLE EVİN TAVANINI YÜKSELTTİLER

Anne ve babası, Rioux rahat etsin diye evin tavanını yükseltti, masa ve lavaboların yüksekliğini artırdı. Yetenekli basketbolcu, potayı rakip oyunculara kapatmasının yanı sıra üç sayılık atışlarda da etkili. Rioux’un tahmin edileceği gibi en büyük hedefi, günün birinde NBA’de oynamak.

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