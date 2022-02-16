Türkiye Gazetesi

Kütahya’da Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Remzi Özdemir öğrencisi E.Ç. tarafından sınıfta darp edildi. Öğretmen Özdemir’e 5 gün ‘iş göremez’ raporu verilirken, E.Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Darp iddiası sonrası Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Altınok ve sendika üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak duruma tepki gösterdi.

ÖĞRENCİDEN ÖĞRETMENE DARP İDDİASI

Altınok, “Öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan öğretmenlerimizin yaşadığı bu kötü ve üzücü olaylar artık sıradan görülmeye ve üçüncü sayfa haberleri arasında nitelendirilmeye başlanmıştır. Kütahya Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde öğretmenimiz Remzi Özdemir’e öğrencisi tarafından uygulanan şiddet ve darp haberi bizleri derinden üzmüştür. Öğretmenimiz Remzi Özdemir, okulunda öğrencisi tarafından insan onur ve gururunu ayaklar altına alan bir şiddete maruz kalmıştır. Şiddete maruz kalmış değerli öğretmenimiz Remzi Özdemir arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, öğretmene şiddeti lanetliyor ve bir daha kamuoyunda benzer hadiselerle gündeme gelmemeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.