Türkiye Gazetesi

Aralıklarla devam eden kar yağışı ve aşırı soğuk hava sebebiyle Beyşehir Gölü’nün yüzeyi tamamen donarak buz kütleleriyle kaplandı. Buzlarla kaplı olan Göl, lodosla birlikte açıklardaki buzlar tamamen eridi. Lodosun kırarak kıyalara sürüklediği buz parçaları ise büyük tepeler oluşturdu. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, vatandaşlar fotoğraf çekmek için akın etti.

“BÖYLE BİR MANZARAYLA HİÇ KARŞILAŞMADIK”

Bölgede yaşayan Erol Öksüz, gölde etkili olan lodosun Akburun Mahallesi kıyısındaki Çetenin burnu mevkisinde karaya yığdığı buz kırıklarının en az 3 metrelik bir yükselti oluşturduğunu belirterek bölgede uzun yıllardır böyle ilginç bir manzarayı görmediklerini belirtti.

“GÖRMEK İSTEYENLERİ MAHALLEMİZE DAVET EDİYORUZ”

Buz tepesinin üzerine çıkarak hatıra fotoğrafı çektiren Öksüz, “Akburun Mahallesinin kıyıları hala buz tabakasıyla kaplanmış durumda. Balıkçılık faaliyetleri ise teknelerin buzların üzerinde kaydırılarak açıklara ulaştırılmasıyla başka bir mevkiden yeni başlamış bulunuyor. Görenlerin çok hoşuna giden beğenilen bu manzarayı yakından görmek isteyenleri mahallemize davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için akın etti.

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