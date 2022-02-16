Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta 1 yaşındaki Turna isimli muhabbet kuşunun sahibi, kitle şüphesiyle kuşu Zonguldak Veteriner Kliniği'ne götürdü. Yapılan tetkik ve muayene sonrası muhabbet kuşunun rahminde yumurtanın sıkıştığı belirlendi. 20 dakikalık operasyonla rahimde sıkışan yumurta sezaryenle alındı.

Tedavisi tamamlanan 1 yaşındaki muhabbet kuşu sahibine teslim edilirken Turna için 24 saat tehlikeli sürecinin devam ettiği belirtildi.

Sık olmasada nadiren bu tür olaylarla karşılaştıklarını belirten Veteriner Hekim Önder Alkan, “Sahibi, muhabbet kuşunun karnında bir kitle olduğundan şüphelenmiş. Yaptığımız muayenede kuşun rahminde yumurta sıkıştığı tespit edildi. Gaz anestezisi ile yumurtayı almamız gerekiyordu. Bu tür durumlarda diğer anestezileri kullanmak çok tehlikeli." dedi.



Bir yaşındaki ölmek üzere olan muhabbet kuşunun rahmine sıkışan yumurtası ameliyatla alındı.

'24 SAATLİK BİR TEHLİKE VAR'

Veteriner Alkan, yumurtayı çıkarttıklarını söyleyerek "Bir nevi sezaryen yapıldı. Yumurtayı kaplayan rahim (utherus) kesilerek alındı. 24 saat bir tehlikemiz var, antibiyotik kullanacağız. 24 saat geçtikten sonra bir sıkıntı olmayacak inşallah. Bundan sonraki yumurtalarında da bu sıkıntının olma ihtimali var. Çünkü yumurtalık açık değildi. Hastamızı takip edeceğiz." dedi.

ÇÖZÜM GAZLI BASINÇ VEYA AMELİYAT

Hayvanın yumurta yapması için yanında bir erkek olması gerekmediğini belirten veteriner bu mevsimde yumurtlamaya başladıklarını söyleyerek bu tür durumlarda ya gazlı basınç ile ya da ameliyat ile alınacağını ifade etti.

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