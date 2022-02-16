Türkiye Gazetesi

Görenleri korkutan olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayda bir taksici trafikte motosikletli kurye ile tartışmaya başladı.

ARACINDAN ALDIĞI TESTEREYLE SALDIRDI

Alevlenen tartışma ile taksi şoförü aracından aldığı testere ile motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı. O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde, taksicinin elindeki testereyle motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalışması ve vatandaşların kavgayı ayırmak için araya girmesi yer alıyor.

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