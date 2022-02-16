Türkiye Gazetesi

Bilecik’te 16 Kasım 2020 günü adiye çıkışı boşanma aşamasındaki 23 yaşındaki eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi 48 yaşındaki Abdullah Duman’ı öldüren 30 yaşındaki Onur Acar çıkarıldığı mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı. Cezaevinden 5 gün önce çıkan katil zanlısı Acar ifadesinde "Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı' dedi. Bilecik Adliye Sarayı'nda görülen davanın ilk duruşmasında mağdur yakınları ve avukatları İlyas Geçgelen hazır bulundu. Bilecik M Tip Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bunan şüpheli Onur Acar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

“ÖLDÜRMEK KASTIM OLSA TABANCA GETİRİRDİM”

Yaklaşık 3.5 saat süren duruşmada C. Savcısı, 'tasarlanarak kasten adam öldürmek suçundan sanık için 2 defa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet istedi. İfadesi dinlenen Onur Acar, "Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Böyle bir kastım olsa tüfek niye getireyim, tabanca getirirdim. Tüfek tutulma yapabilirdi, öldürmek istesem bunun riskine girmezdim. Ayrıca öldürmek istesem adliye önünde yapmaz gece evlerini basar evlerinde öldürürdüm. Aleyhinde olan hususları kabul etmiyoruz. Cezaevi görüşme tutanaklarındaki görüşmeler bana aittir, hepsini ben söyledim.

“GELİNCE GÖRÜRSÜN”

Görüntü tutanaklarında öyle belirtilmiş ise de kayınpederden adliyenin arkasında tüfeği aldıktan sonra av bayiinin yanına gittim. Av bayii kapalıydı. Tüfeği duvara dayayıp dükkân sahibini aradım. Hatta bana 'sen kimsin' dedi. Ben de 'gelince görürsün' dedim. Adam geldikten sonra da tüfeğin kurma kolunun bozuk olduğunu söyledim. Düzelttikten sonra tüfeği aldım. Bu geçen süre içerisinde tabii ki kayınpederim gidip girmiş olacaktır. Yere bir kez ateş ettim. Buna eminim. Kişilerin üzerinde kaç tane mermi girişi var, kaç tane kartuş bulunduğu hesaplanırsa yere ateş ettiğim de ortaya çıkacaktır" dedi. Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasının hazırlanıp sunulması için Bilecik Başsavcılığı tevdiine, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 15 Mart 2022 tarihine ertelenmesine karar verdi.

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