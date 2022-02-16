Türkiye Gazetesi

Eyleme çok sayıda meslek sendikası destek verecek.

Bunlardan biri olan Tabip-Sen'in genel başkanı Av. Dr. Ahmet , Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi önünde açıklama yapacaklarını bildirerek şunları söyledi:

"Son yıllarda artık dayanılmaz noktaya gelen özlük haklarımızdaki gerilemeye, artarak devam eden sağlıkta şiddet olaylarına, akıl almaz gerekçelerle açılan malpraktis davalarına, mobbinglere, keyfi şikâyetlerle açılan soruşturmalara, örselenen, küçük düşürülen, üvey evlat muamelesi gören hekimler olarak artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Gelinen noktada, mesleğe karşı hevesini, yarınlara dair hayallerini kaybeden binlerce hekim, ülkesini terk eder hale gelmiştir." dedi.

POLİKLİNİKLER HİZMET VERMEYECEK

"Hem taleplerimizi en yüksek sesle haykırmak hem de verdiğimiz mücadelenin anlaşılırlığını sağlamak adına 2 gün iş bırakma kararı almış bulunmaktayız." diyen Erçek, "İş bırakma eylemine, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Hekimsen Sendikası, Hekim Birliği Sendikası ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) de destek vermektedir. Meşru hak arama mücadelemize katılacak meslektaşlarımız, 08.00-17.00 saatleri arasında mesai yerinde olacaklar fakat poliklinik hizmeti vermeyeceklerdir. Eylem kapsamında; acil servis,112 hizmetleri, COVID-19, diyaliz üniteleri, doğum salonu, onkoloji ve hematoloji poliklinikleri, adli vakalar ve yatan hasta servis hizmetleri, acil ameliyathaneler gibi özellikli birimlerin iş bırakma kapsamında olmadığını vurgulamak isteriz." dedi.

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