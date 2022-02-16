Türkiye Gazetesi

Aşkale ilçesine bağlı Gökçebük Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Çıntımar (35), 8 Şubat'ta evinde banyo yapacağı sırada kovada bulunan suyun sıcak olduğunu fark etmeyerek, kontrol etmeden üzerine dökünce vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.

Yanan Çıntımar, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

"ELEKTİRİĞE ÇARPILDIM SANDIM"

Yaşadığı olayı anlatan Yasin Çıntımar, “Rahatsızdım, sanırım gece saat 24.00 sıralarıydı. Evin kazan dairesine su geliyor, burada ısıtıcı da var, suyun içine ısıtıcı koymuştum. Suları karıştırırken bir kovayı ılık su ile karıştırdım, diğerine de dalgınlıkla ılık su katmamışım. Küçük sandalyeye oturdum. Dalgınlıkla ılık su yerine sıcak su koyduğum kovadan maşrapa su alıp başımdan aşağıya döktüğümü hatırlıyorum. Sıcak suyu başımdan aşağıya döktüğüm an ilk önce elektriğe çarpıldım sandım. Kendime gelip elimde maşrapayı görünce üzerime döktüğüm sıcak sudan yandığımı hatırladım." diye konuştu.

TAVSİYE VERDİ: MUTLAKA KONTROL EDİN

Ağabeyi taradından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne getirilen Çıntımar'ın başımda ve göğsümde yanıklar oluştuğu tespit edilirken, tedavisi yanık merkesinde sürüyor. Kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çıntımar, "Sizlere tavsiyem, nerede olursanız olun banyo yaparken suyu kontrol edin sonra yıkanın” dedi.

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