İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi mevkiinde T.Y’nin (45) kullandığı otomobil, önünde seyreden M.K’nın (45) kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ve yolcu konumundaki B.Y.(21) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza: Önce bir araca ardından yayaya çarptı Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan aracın önce bir araca ardından yayaya çarpması üzerine 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Ordu Fatsa'da otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.