Türkiye Gazetesi

Aksaray'da yaşayan Mehmet A. (36), sevgilisi Bahar Gül A’yı (33) iki hafta önce evinin önünden arabayla kaçırdı. Ardından Çerdiğin Mahallesi, 1067 Sokak'ta bulunan bir daireye kilitledi. Dün Mehmet A'nın evden gitmesini fırsat bilen genç kadın, balkona çıkarak vatandaşlardan yardım istedi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kadın, itfaiye aracıyla balkondan alındı.

KIZ ARKADAŞININ EVİNİ YAKTI

Emniyet'e götürülen Bahar Gül A, sevgilisinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Bahar Gül A'nın evini ateşe verdiğini belirledi. Ardından da zanlıyı gözaltına aldı.Bugün adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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