Türkiye Gazetesi

Türkiye, 9 Kasım akşamı İstanbul Ataşehir'de işlenen bir cinayet ile sarsıldı. 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, bir sitenin önünden geçtiği sırada hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. Nişanlı olan Başak toprak altına, zanlı ise demir parmaklıklar ardına girdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANIYOR

Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı. Ayrıca 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından da toplam 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapsi istendi.

ADLİ TIP'IN RAPORU ÇIKTI

Davaya bakan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Can Göktuğ Boz’un akıl sağlığın araştırılmasını talep etti. Bunun için tutuklu sanık Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Adli Tıp tarafından hazırlanan rapor, bugün mahkemeye ulaştı.

"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE"

Rapora göre Boz’un kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek ya da ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunmuyor. Suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadı. Sanığın, ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetinde kahreden detay Ataşehir'de evine dönerken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayetinde bilirkişi raporu geldi. Raporda, Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenen Cengiz'in dönüp arkasına bakarak katiliyle göz göze geldiği açıklandı.

Kadıköy’de lüks sitede ‘samuray kılıçlı’ tehdit: Kimsenin ruhu duymaz Kadıköy’de lüks bir sitede sokak köpekleri nedeniyle apartman sakinleri karşı karşıya geldi. Sitede bakılan 4 köpek ortadan kaybolurken köpeklerin bakılmasına karşı çıkan gruptan bir apartman sakini ise bir genç kadını tehdit ederek köpeğinin boğazına sıktı.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasına samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı.