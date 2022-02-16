Van Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, ekiplerce 10-16 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kapsamda16 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta’da 13 adrese eş zamanlı ‘Zehir taciri’ baskını: 17 gözaltı Isparta’da "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 13 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’da 5 zehir taciri tutuklandı Bursa’da aralarında 3 kadının da bulunduğu 8 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sanıklardan 5’i tutuklandı.
Van'daki torbacı operasyonunda 16 kişi yakalandı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
Van Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, ekiplerce 10-16 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kapsamda16 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : van,operasyon,hırsız,