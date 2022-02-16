Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Kırsal Mahallesi'ndeki Bayırözü Camii'ne 7.914 TL elektrik faturası geldi. Ödeme yapılmayınca bu borç, 8.082 TL'ye çıktı. Ardından da camiye icra kağıdı geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mil Diyanet-Sen İlçe Başkanı Ebubekir Çilenti, camilerin ısıtma-soğutma ve bütün enerji giderlerinin genel bütçeden ödenmesi gerektiğini savundu.

Çilenti, ''Enerji Bakan Yardımcısı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı ile görüşmeler yaptık. Ödenmesi güç, yüklü faturaların görevli hocalarımızı zor durumda bırakacağını, hocalarımızın cemaat, müftülük ve elektrik tedarik şirketleri ile karşı karşıya geleceğini ifade ettik. Hatta camilerin enerjilerinin kesilebileceğini de söyledik. Maalesef biz haklı çıktık ve sonunda bu da oldu: Siverek ilçemizin Bayırözü köyündeki caminin ısıtma sayacı faturası icralık oldu. Cami ve cemaati enerjinin kesilmesiyle karşı karşıya kaldı. Bir kere daha söylüyoruz: Camiler devlet kurumudur ve devleti yönetenler diğer kamu kurumlarının enerji giderlerini ödedikleri gibi, camilerin de ısıtma ve soğutmada kullanılan bütün enerji giderlerini (elektrik, kömür, doğalgaz vb.) genel bütçeden ödemelidir'' diye konuştu

AK Partili Vekil Güneş'ten ucuz elektrik açıklaması: Gayret gösteriyoruz Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Partili Milletvekili İsmail Güneş, elektrik üretim maaliyetlerinin çok yüksek olduğunu, fakat vatandaşa ucuz elektrik vermek için gayret gösterdiklerini belirtti.

EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama EPDK elektrik ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik tarifelerinde, dağıtım şirketlerinin kazancı ve bu kazancın tüketicilerin elektrik faturasına etkisi üzerine yöneltilen iddialara ilişkin, "Tüketicilerimize elektriği dağıtım şirketleri değil, görevli tedarik şirketleri satar. Bu şirketlerin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" ifadelerine yer verildi.

Dünyayı elektrik çarptı Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bütün dünyada elektrik fiyatları artıyor. Elektrik fiyatlarındaki artış Portekiz'de yüzde 23, Japonya’da yüzde 14, Almanya’da yüzde 9, Avustralya’da yüzde 7, Belçika’da yüzde 6 ve İngiltere’de yüzde 4’ü bulurken birim başına ödenen fatura miktarı hane halkını zorluyor