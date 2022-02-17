Türkiye Gazetesi

İzmir'de bir süre önce kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan adam yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

EVİNDEKİ ODADA KAZI YAPARKEN YAKALANDI

Mahalledeki bir eve operasyon yapan ekipler R.K'yi evin bir odasında kazı yaparken yakaladı. R.K'nin gözaltına alındığı olaydan sonra polislerin yaptığı incelemede, evin 6 ay önce kiralandığı, R.K'nin Ulu Cami'ye ulaşmak ve define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit etti.



Dehşet anları... Define ararken öldü Aksaray’da define aramak için kazdığı iddia edilen tünelin üzerine çökmesi sonucu göçük altında kalarak ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.



Kaleyi gezen kadın 6 metre yükseklikten definecilerin üzerine düştü Niğde Kalesi'ni gezen bir kadın, altı metre derinlikteki çukura düştü. Kalenin altında tünel kazan iki kişinin üzerine düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.