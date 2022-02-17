Türkiye Gazetesi

Hırsızlık için elektrik trafosuna giren adam akıma kapılararak hastanelik oldu. Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık amacıyla elektrik trafosuna giren H.K., kabloları keserek almaya çalıştı. O esnada akıma kapılan H.K. yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elektrik akımına kapılan şahsı ambulansa alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Elektrik direğine kablo bağlamaya çalışan işçiler akıma kapıldı ​Şanlıurfa’da, inşaat halindeki bir eve elektrik çekmek için elektrik direğine tırmanan iki işçi akıma kapılarak yüksekten düşüp yaralandı.



İzmir’de süs havuzuna giren çocuklar akıma kapıldı İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde süs havuzuna giren 2 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.