Türkiye Gazetesi

C. Fırat AYDOĞMUŞ

Türkiye, geçen yıl atık yönetiminden kentsel dönüşüme kadar birçok adım attı. Denizlerden 2020’de 20 bin ton deniz çöpü toplanırken, bu miktar geçen yıl 38 bin 300 tona yükseldi. Ayrıca ücretli poşet uygulamasıyla 354 ton plastik atık engellenirken, bu yolla 2 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlandı. Geçtiğimiz yıl 54 bin kurum ve kuruluş binasına Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu. Sıfır atığa geçen kurum ve kuruluşların sayısı da 84 bine yükseldi.

Çevreyle ilgili bir diğer çalışma da ağaçlandırmaya dair oldu. “Geleceğe Nefes” kampanyası ile her vatandaş için üçer adet olmak üzere 252 milyon fidan dikilirken, yıl genelinde dikilen fidan sayısı ise 603 milyonu aştı. Bu çalışmaların yanı sıra içinde önemli ölçüde yeşil alan barındıran 43 millet bahçesi de geçen yıl tamamlandı. Korunan alan sayısı da son 19 yılda yaklaşık 3,7 kat artışla 168’den 631’e çıkarıldı.

ANKARA’NIN SUYU GARANTİDE

Suyla ilgili stratejilerin belirlendiği geçen yıl, barajlara ve su kaynaklarına dair de önemli çalışmalar yapıldı. Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi hayata geçirildi. Böylece Ankara’nın 2050’ye kadarki içme suyu ihtiyacı garanti altına alınmış oldu.

Gövde dolgusu tamamlanan Türkiye’nin en yüksek barajı Yusufeli de su tutulmaya başladı. Türkiye ekonomisine yıllık 3 milyar lira getirecek olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı Hidroelektrik Santrali hizmete girerken, 32 ayrı yer altı barajı da tamamlanan projeler arasında yer aldı.

Öte yandan çarpık şehirleşmeyi ve dikey mimariyi önleyen çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar 110 bin konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı.

Kentsel dönüşümde kredi tutarları 2 katına çıkarıldı Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarılarak 80 bin liradan 160 bin liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.