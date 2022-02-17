Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik'te bulunan dört katlı bir apartmanın giriş katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından daireden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dairede mahsur kalan 84 yaşındaki Ahmet Uçar ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ahmet Uçar’ın bacaklarının olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de nöbetçi savcı eşliğinde daire içerisinde çalışma yaptı.

Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi olay yerinden götürülerek morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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