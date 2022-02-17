Türkiye Gazetesi

Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİ VAR

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 9

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 10

Erzurum: Parçalı bulutlu -2

Diyarbakır: Az bulutlu 14

Kar geri geliyor! 15 Şubat hava durumu Meteoroloji Genel Müdürşüğü 15 Şubat 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı ve önemli bir değişiklik yaşanmayacağı açıklandı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Şubat ayının son haftasını işaret ederek, "Şubat son haftasında soğuk ve yağışlı hava kütlesi Türkiye'de etkili olabilir. 2-3 gün sürecek ve Sibirya üzerinden sarkacak. İstanbul dahil ülkede kar yağışı yapar." dedi.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 12 Şubat 2022 hava durumu Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Karadeniz'de, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.