Antakya Çevre yolu Ekinci kavşağında meydana gelen kazada, şehirlerarası otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle öğrenci servisi devrildi. Kazada 16 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Adana'da feci iş kazası, bir işçi canından oldu Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda üzerine tomruk düşen işçi canından oldu.
Feci kaza: Önce bir araca ardından yayaya çarptı Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan aracın önce bir araca ardından yayaya çarpması üzerine 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.