Türkiye Gazetesi

Konya'da 4 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Çiğdem Sakman, uygulanan yanlış tedavi sebebiyle hayatını kaybetti. Genç kadının izni olmadan rahminin alındığını ve mesanesinde yırtık meydana geldiğini öne süren annesi, 30'dan fazla operasyon geçiren kızının günden güne eridiğini söyledi. Son günlerinde görme yetisini kaybeden ve 35 kiloya kadar düşen genç kadın çocuklarını son kez göremeden toprağa verildi. Doktorun 'yeni bir tedavi yöntemi denediğini ve yapılan yanlışı kızının canıyla ödediğini öne süren anne Sebahat Sakman, "Kızım 'ölmek istemiyorum anne' diye diye öldü. Benim sarı Çiğdem'im soldu. Sorumluların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

30'DAN FAZLA OPERASYON GEÇİRDİ

Meram'da annesi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan 46 yaşındaki Çiğdem Sakman, 4 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi servisinde 'rektum kanseri' teşhisi konulan genç kadın, derhal ameliyata alındı. Ameliyatta, iddiaya göre izni olmadan rahmi alınan Sakman'ın mesanesinde yırtık oluştu. Ameliyattan sonra 30'dan fazla yeni operasyon geçiren ve birçok farklı şehirde, farklı doktorlar tarafından tedavi edilen talihsiz kadının durumu düzelmedi.

ÇOCUKLARINI SON KEZ GÖREMEDİ

Durumu her gün daha kötüye giden Sakman'ın kanser tüm vücudunu tamamen sararken genç kadın zamanla görme yetisine de kaybetti. Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında 35 kiloya kadar düşen ve 12 Şubat'ta son nefesini veren Sakman, çocuklarını dahi son kez göremedi.

"ANNE ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, Sakman'ın acılı annesi Sebahat Sakman, kızının, o ilk ameliyatın ardından geçen 4 yılda, çok kötü günler yaşadığını şu ifadelerle anlattı:

"Doktor 'yeni bir tedavi yöntemi deniyorum' diyerek kızımı kullandı. Bu hata nedeniyle kanser tüm vücudunu sardı. Yapılan yanlışı kızım canıyla ödedi. Son zamanlarda gözleri de görmez oldu. Çocuklarını bile göremeden, eriyip bitti. 'Anne ölmek istemiyorum' deyişi kulaklarımdan gitmiyor. Benim sarı Çiğdem'im soldu, toprak oldu. Kızım son nefesini verirken bile hep gülmüş. Onu bu hale getiren doktorun içi rahat mı? Kızımın başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim."

"Onun gerekli cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Benim kızım öldü ama başka canlar yanmasın, Çiğdemler solmasın" dedi.

Hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında açılan 1 milyon TL'lik maddi ve manevi tazminat davasının da sürdüğü belirtildi.

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