Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.
CENAZE NAMAZI SONRASI TOPRAĞA VERİLECEK
Baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii’ne getirildi. Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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