Türkiye Gazetesi

Sürdürülebilirlik ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının e-ticarete de yansıdığı son yıllarda; e-ticaret tüketicilerinin tercihi orjinal ürün satan, marka bilinirliği yüksek, ürün güvenliğini eksiksiz sağlayan ve de satış sonrası müşteri hizmetlerinde özenli hizmet veren e-ticaret siteleri oluyor.

Fakat, bu artan e-ticaret alışverişi trendinin de etkisiyle alışveriş yapmak isteyen tüketiciler, bazen tatsız durumlarla da karşılaşabiliyor.

Bazı web siteleri, tanınmış e-ticaret sitelerine benzer domain adları, site arayüzü, ürün görselleri kullanarak online sipariş veren kişileri yanıltabiliyor.

Marka karmaşası, sahte site alışverişleri, phishing gibi nedenlerle şikayetçi olan müşterilerin şikayetlerine tüm online şikayet platformlarında rastlamak mümkün. Online çiçek ve hediyelik ürün siparişi vermek isteyen tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetin en büyük örneklerinden biri de; Ciceksepeti.com ve Ciceksepeti.net adreslerinin karıştırılması olarak karşımıza çıkıyor. Online çiçekte uzun yıllardır önde gelen e-ticaret sitelerinin başında gelen ciceksepeti.com’a cok benzer domain ile açılmış olan ciceksepeti.net sitesi, benzer ürün tasarımları ile de tüketici nezdinde sorun/kargaşa oluşturuyor.



Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları incelendiğinde de “ciceksepeti” ibaresinin ciceksepeti.com’un kendi adına tescilli tanınmış markası olduğu sonucuna ulaşıyoruz, fikri haklar uzmanlarına göre ciceksepeti.net’in bu tutumu aynı zamanda bir marka ihlali de teşkil ediyor.

Öyle ki Ciceksepeti.net’in tüketicilerde ciceksepeti.com’muş gibi görünerek oluşturduğu mağduriyet sebebi ile ÇiçekSepeti.com müşteri hizmetlerine son 1 yılda ortalama 20.000 şikayet gelmiş. Sikayetvar.com sitesini incelediğimizde de, benzer mağduriyeti yaşayan insanların yorumları ile karşılaştık. Anlaşıldığı üzere ciceksepeti.net’i yılların sitesi ciceksepeti.com sanıp mağdur olan müşteri sayısı hayli fazla.

Bu konu özelinde iki e-ticaret sitesi arasında devam eden bir hukuki süreç olduğu da biliniyor. Umarız bir an önce sonuca kavuşturulur ve tüketicilerin daha fazla mağduriyet yaşaması önlenir.

Eğer siz de e-ticarete yeni alışan meraklı bir tüketici iseniz; alışverişlerinizde, alışveriş yaptığınız e-ticaret sitesinin geçerli bir SSL sertifikası (https) olup olmadığına, “com” uzantısı kullanılıp kullanılmadığına, Google reklamları üzerinden siteye erişiyorsanız, reklamda görünen adres ve siteye girdikten sonra web tarayıcınızda görünen adresin, gerçek siteye ait olup olmadığına, “hakkımızda” sayfasına ve/veya şirket bilgilerinin yer aldığı sayfalara göz atarak, firmanın kurumsal ünvanına ve açık adresine dikkat ederek olası bir mağduriyetin önüne geçebilirsiniz.

İnternet üzerinden online alışveriş, hayatımızı büyük oranda kolaylaştıran bir yenilik. Sadece güvenlik endişesiyle, bu kolaylıktan mahrum kalmak ideal çözüm değil elbet. Para kullanılan her alanda olduğu gibi online alışverişlerimizde de, güvenliğimizi ön planda tutacak farkındalığa sahip olarak, olası bir çok mağduriyetten kendimizi korumuş oluruz.