Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir sitede, sitenin duvarındaki oyuk, tadilat yapıldığı gerekçesiyle site yönetimi tarafından beton dökülerek kapatıldı. Oyuğun içinde kedilerin saklandığını iddia eden site sakinleri ise dökülen betonu kırdı. Vatandaşların betonu kırıp, kedileri kurtarmak için uğraştığı anların görüntüsü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YAĞMURDAN, SOĞUKTAN SAKLANIYORLARDI

Kedilerin iki kez aynı alana kapatıldığını ileri süren site sakini Lütfiye Çelik, "İkinci defada tekrar kendi ellerimizle kırdık ve hayvanları içeriden çıkardık. Site yönetimi ne kadar kabul etmese de kapıcılar 'Bize emri site yönetimi verdi' diye söyledi. Kediler orada yağmurdan, soğuktan, köpekten saklanıyorlar. Oraya girdikleri zaman çıkma şansları yok." dedi.

"KEDİLERİN ÜZERİNE BETON KAPATILDI"

Kendilerinin 2008 yılından bu yana bu sitede kedilerle birlikte yaşadıklarını söyleyen site sakini Serap Ezer ise "Arkadaki binada içeride kedi olmasına rağmen üzerine beton kapatıldı ve iki kedi içeride kaldı. Biz orada zorla o betonu kırdırıp kedileri çıkardık. Olayın 2-3 gün sonrasında benim oturduğum binanın önünde baktığımız bir kedi yavrusuna da aynı şekilde tepki gösterdiler." diye konuştu.

"BİZE BEDDUA SEANSLARI YAPILDI"

Olayın ardından kendilerine iftira atıldığını aktaran site yöneticisi Bahadır Akbaba da, "Kedilerin yuvası olduğunun iddia edilmesi üzerine sosyal medyada paylaşılan bir video ile birlikte bizim üzerimizden beddua seansları yapıldı. Bu alanda yağmur giderleri ve mutfak giderleri var. Bunlar koptuğu için tamir ve tadilat işlemi yaptık. Biz bu apartmanın güvenliğini ve tamirini yapmak zorundayız yönetim olarak. Kat Mülkiyet Kanunu’nun bize emrettiği madde budur ve bizde bunun üzerine işlemlerimizi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"ZAFİYET OLUŞTURACAK EN UFAK BİR KONU YOK"

Kedilerin içeride olduğunu bilmediklerini kaydeden Akbaba, "İçeride zaten sığınağa açılan büyük bir delik var. Arkadaşlara buranın kapatılması talimatını verirken, 'Arkada büyük bir delik var zaten, orayı kapatmadık. Biz kontrol ettik, içeride bir şey yoktu ama olur da bir şey olursa sığınağa geçer, oradan çıkartırız, sonra da tekrar arka tarafı kapatırız' dediler. Burada zafiyet oluşturacak en ufak bir konu yok. Bizim hayvanlarla bir alıp veremediğimiz yok. Yaptığımız tamamen tamir ve tadilat, binanın güvenliğini sağlamak. Ama bambaşka yerlere çekildi. Burada bizim üzerimizden bir linç kampanyası başlatıldı" ifadelerini kullandı.

POLİSLER OLAY YERİNDE TAHKİKAT YAPTI

Ortak yaşam alanlarında hayvanların içeriye girip pislemesinden rahatsız olan site sakinleri olduğunu belirten Akbaba, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnsanların kapısına dışkılarını bırakıyor ve bu arkadaşlarımız ısrarla bu dışkıların kokmadığını, insanların bundan rahatsız olmaması gerektiğini bize defaatle söylediler. İnsanlar bu konuda rahatsız da olabilir. Benim eşim kediden korkuyor ve bayıldı. İki kere kucağımda eve götürdüm. Terapi gördü, şu anda kedi sevdiği için ben çok mutluyum. Polislerle beraber geldik ve onlar olay yerinden tahkikat yaptılar, tutanaklarını tuttular, komiserlerine bilgi verdiler. 'Komiserim burada zafiyet oluşturacak herhangi bir durum yoktur' deyip gittiler. Daha sonra belediyeden zabıta ekipleri geldi. Hanımefendilere 'Bu kediler sizin mi?’ diye sordular. 'Hayır bizim değil, sokak kedisi' dediklerinde 'Bu sizi ilgilendirmez, biz belediye olarak onlar için yuva yaptık, onlar için mama kapları koyduk. Orada ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bunları apartmana almanız uygun değildir' dediler. Bunlar bizim devletimizin yetkili kurumlarından gelen memur arkadaşlar. Ertesi gün Milli Parklar ve Doğa Korumadan geldiler. Tutanak tutuldu, bütün yasal haklarımız saklıdır zaten"

Skandal hareketiyle tepki toplamıştı: Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı West Ham United’ın yıldız oyuncusu Kurt Zouma, çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeleyip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Skandal hareketin ardından önce kadro dışı bırakılan ardından da hakkında soruşturma açılan Zouma'nın bu defa da kedileri elinden alındı.

Kedisini bulana 1000 TL ödül verecek Aydın merkez Efeler’de ikamet bir öğretmen 6 gündür eve dönmeyen kedisi için kayıp ilanı verdi. Ailece kedilerini çok özlediklerini belirten Zeynep Ceren Çiftsüren, kedisini bulanları ödüllendireceğini söyledi.