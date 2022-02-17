Türkiye Gazetesi

Saat 14.00 sıralarında İlkadım Çiftlik Mahallesi Letafet Caddesi’ndeki bir evin 2. katında olay meydana geldi. Kronik rahatsızlığı bulunan ve tek yaşayan Seçkin Kır’dan (65) arkadaşları haber alamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Seçkin Kır’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler, Kır’ın hayatını kaybettiği evde masada boş ilaç kutusu olduğu için şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Seçkin Kır’ın ölüm haberini alan arkadaşları Letafet Caddesi’ndeki evinin önüne geldi. Yapılan incelemenin ardından Seçkin Kır’ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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