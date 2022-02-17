Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis, 85 yaşında hayatını kaybetti. İzmir'de yaşayan Reis'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

Reis’in cenazesi, uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan da toprağa verileceği Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'ne götürüldü.

Ali İhsan Reis'in cenazesi yarın Darboğaz Camisi’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TRABZON MİLLETVEKİLİ DUYURDU

Ölüm haberini ilk olarak AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora duyurdu. Cora Twitter hesabından, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyin kıymetli dayısı Ali İhsan Reis’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ebediyete irtihal eden merhuma Allah'tan rahmet; değerli Bakanımıza, Reis ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Mekânı cennet olsun." dedi.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de acı gününde Bakan Soylu'yu yalnız bırakmadı. Köşger mesajında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun hayatını kaybeden muhterem dayısı Ali İhsan Reis'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, ailesi ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. Allah mekanını cennet makamını âli eylesin." ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu'nun acı günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti. Servet Soylu'nun cenazesinin, yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Bakan Soylu'nun annesinin vefat haberinin ardından peş peşe taziye mesajları yayınlandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun acı günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün vefat ettiğini duyurdu.