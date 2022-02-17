Türkiye Gazetesi

Kirazlı Mahallesinde bulunan bir börekçide 3 çocuk babası 37 yaşındaki Abdulcelil Deniz kahvaltı yapmaya başladı. Deniz o sırada başka masada biri ile konuşan platonik aşık Sinan Saka’nın konuşmasını duyarak “Takma kafana sana kız mı yok” diyerek teselli etmeye çalıştı.

TESELLİ ETMEK İSTEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ

Bu duruma sinirlenen Sinan Saka, Deniz’e bıçakla saldırdı. Bıçaklanan Deniz kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Abdul Celil Deniz’in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Sinan Saka emniyete biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Saka, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anını gören Deniz Yılmaz, ”Bir anda kalabalığı gördük. Koşarak gittim baktım adam içeride yatıyor. Adamı tanıyorum zaten esnaf, telefoncu. Öğlen buraya yemeğe geliyordu” dedi.

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