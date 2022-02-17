Türkiye Gazetesi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki evinden Saray ilçesinde bulunan bir işyerine görüşmek üzere otomobiliyle yola çıkan Hasan B. (30) Beyazköy Mahallesi mevkiinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Hasan B. (30) kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü Hasan B. kaza yerine çağırılan ambulansla tedbir amaçlı kontrol için Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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