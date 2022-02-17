Şanlıurfa’da operasyonda haklarında hapis cezası bulunan 16 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. İl genelinde 143 polisin katıldığı operasyonda haklarında toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hakkında hapis cezası vardı, yakalandı
Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Rüşvet alan 34 personel hakkında hapis istemi İstanbul Adalet Sarayı’nda 11 ay süren incelemelerin ardından rüşvet aldıkları belgelenen icra müdürlüğü çalışanı 34 personel ve avukat hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istendi