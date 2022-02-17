Türkiye Gazetesi

2018 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinden ‘İzmir’e gideceğim’ diye evden ayrılan ve 15 ay sonra cesedi bulunan Burhan Aykurt'un, ölümüne ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Ormanlık alanda cesedi bulunan Burhan Aykurt'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklanmış, 1 kişi ise gözaltına alınmıştı. Katil zanlıların Aykurt'u organ ticareti için öldürmüş olabilecekleri iddia edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Ceset üzerinde Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede Burhan Aykurt’un ölümünün ‘ateşli silah’ ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte kafa içi travmatik değişimler sonucu meydana geldiği ortala çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince tahkikata başlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, faili meçhul olayın aydınlatılması için çok yönlü yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisinin M.Y.İ. olduğu tespit edildi.

CİNAYET SEBEBİ ORGAN TİCARETİ Mİ?

Cinayet Büro ekipleri tarafından M.Y.İ. Dalaman ilçesinde gözaltına alındı. Alınan ifadesinde çelişkili cevaplar vermesi üzerine itirafta bulunmak istediğini belirtti. Şüpheli, o dönemde kendisini Burhan Aykurt’a sahte Facebook kadın profili üzerinden tanıtarak cinayetin işlendiği ormanlık alana çektiğini, öz amcası ve yanındaki 3 kişinin Burhan Aykurt’u organ ticareti için öldürmüş olduğunu ileri sürdü.



Şüpheli M.Y.İ’nin ifadesinin ardından amcası Ş.İ. gözaltına alındı. M.Y.İ. ise bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ş.İ’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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