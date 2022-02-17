Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Sedat Kirtetep Caddesi'nde önceki gün taksici dehşeti yaşandı. Bir şoför ile motosikletli kurye trafikte tartışmaya başladı. Öfkelenen sürücü, aracında bulunan testereyle birlikte aşağı indi. Ardından da kuryeye saldırdı. Büyük korku yaşayan kurye, motosikletiyle kaçtı.

Bu yaşanılanlar ise vatandaşlar tarafından kameraya alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Şahısların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine trafik polisleri, taksicinin ehliyetine geçici olarak el koydu. Ayrıca saldırgan sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Taksici testereyle motorsiklet sürücüsüne saldırdı Sakarya’da bir taksi şoförü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldırdı.

Taksim’de dehşet anları: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı Taksim’de evinden çıkarak ekmek almaya giden 70 yaşındaki kadın, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının vücudunda 7 kırık oluştu.

Taksicinin taksimetre oyunu polisin gözünden kaçmadı Eminönü’nde taksicilere yapılan denetimlerde Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne 250 liraya getiren taksicinin taksimetre oyununun bedeli ağır oldu.