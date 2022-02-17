Türkiye Gazetesi

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşanan olayda benzin dökülen soba bomba gibi patladı, o esnada evde bulunan 3 kişi ise hastanelik oldu. Öksüz köyünde yaşayan E.G, evindeki sobayı yakmak için benzin döktüğü sırada patlama oldu. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



BİRİ YATALAK 3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Patlamanın etkisiyle yaralanan E.G. (45), D.G. (19) ve yatalak hasta S.G. (44) evden vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Tinerle soba yakmak istedi: Hem kendini hem de arabayı yaktı Konya'da bir sanayide akşam saatlerinde soba yakmak isteyen genç, alevli sobaya tiner dökünce bir anda yanmaya başaldı. Alevler kısa sürede sobanın yanında bulunan araca sıçradı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Sobayı tinerle yakan çocuk feci şekilde can verdi Diyarbakır'da 10 yaşındaki Doğan Gül, sobaya tiner dökünce alevler üzerine sıçradı. Gül, yanarak can verdi.