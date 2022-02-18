Türkiye Gazetesi

Bursa İnegöl'de araçlara denetim uygulayan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü Cihan Celal K.(16)’nın annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını oğlunun başına vurarak parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

SÜRÜCÜYÜ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ekipler 16 JG 112 plakalı otomobili durdurdular. Uygulama sırasında araçta bulunan 4 genç, sürücü değiştirmeye çalıştılar. Polis ekipleri durumu fark etti. Sürücü Cihan K., sonunda itiraf ederek aracı kullandığını söyledi.

Sürücü gence, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

ANNE ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen sürücünün annesi Sultan K., ceza yiyen oğluna tepki gösterdi. Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğluna vurarak parçaladı.

Annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, "Lamba yanmıyordu anne" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Çakar lamba kullanan sürücüye ceza Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fark edilerek durdurulan aracın sürücüsüne ceza yağdı.

Trafikte çakar, makas ve drift denetimi! 54 bin araca ceza kesildi İçişleri Bakanlığı, geçen yılın ilk 8 ayında 49 bin 87 araca usulsüz çakar kullanımı, makas ve drift işlemleri yapılırken bu yılın ilk 8 ayında yüzde 11,3 artışla 54 bin 629’a yükseldiğini açıkladı.

İstanbul'da 'çakar' denetimi Usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik İstanbul'da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.