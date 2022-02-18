Türkiye Gazetesi

Nilüfer ilçesine bağlı Atlas köyünde Milli Emlak’tan ormanlık arsa kiralayan Murat Ş, kiraladığı ormanlık alandaki 100 yıllık 100 adet çam ağacını kesti.

Kiraladığı ormandaki tüm ağaçları kesmek isteyen vatandaşa köylüler tepki göstererek izni olmadığı için müdahale ederek kesim durdurttu. Hemen yetkililere haber veren köylüler köylerindeki orman katliamına tepki gösterdi.

Ağaçların kesildiği bölgeye giderek inceleme yapan DOĞADER yöneticileri ise yetkilileri göreve davet etti. Köylüler kalan ağaçların da arsayı kiralayan vatandaş tarafından kesileceği endişesi yaşıyor.

KİRALANDIĞI ALAN DIŞINDA KULLANILMAMALI

Kesilen ağaçları yerinde inceleyen DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Nilüfer Atlas köyünde orman katliamı yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye geldik. Gördük ki Milli Emlak’tan Atlas köyünde arsa kiralayan vatandaş, muhtemelen buradaki ağaçları keserek buraya bir konteynır yerleştirip bağ evi yapacak. Bu kiralanan alanların vasfının yitirilmemesi lazım, yani burası orman vasfında kiralanıyorsa bu şekilde kullanılmalı. Tarım alanı vasfında kiralanıyorsa bu şekilde kullanılmalı. Kiralandığı alan dışında kullanılmamalı. Burada bir katliam yapılmış. 100 yaşında 100 adet çam ağacı kesilmiş, orman tahrip edilmiş, sağolsun muhtarımız duruma müdahale edip daha fazla ağacın kesilmesini önlemiş ama vatandaş "ben yine keseceğim" demiş. Biz Milli Emlak’a sesleniyoruz, lütfen kiraladığınız yerlerin vasıflarını kontrol edin. Kiraya uygun yerler değilse kiralamayın"

İZNİ OLMADAN KESTİ

Daha fazla ağaç katliamının önüne geçen Atlas Köyü Muhtarı Mustafa Bilgiç, "Köyümüzdeki arsayı kiralayan vatandaş burada ağaçları keserken köylüler haber verdi. Hemen yetkili yerleri aradık. Sorduk, "izni var mı" diye. "Bize izni yok" denildi. Biz de halk olarak müdahale ettik. Burada 300 adet çam ağacı var buranın tamamen talan edilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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