Türkiye Gazetesi

Yedi gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan ve halk kültüründe 'baharın habercisi' kabul edilen cemreler düşmeye başlıyor. Mart ayının yaklaşması ile birlikte havalar ısındı. Sıcaklığın artması olarak bilinen ve 'ateş', 'kor', 'köz' gibi anlamları olan cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Peki birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemreler ne zaman düşecek? 2022'de ilk cemre düştü mü?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Havaların ısınmasını temsil eden ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

CEMRE NEDİR?

Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Azerbaycan Türklerinin eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

Baharın müjdecisi kuzu doğumları başladı Yılın ilk kuzuları doğmaya başladı, ortaya güzel görüntüler çıktı. Besiciler, gece gündüz uyumayıp hayvanlarının başında bekliyor.