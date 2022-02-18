Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de bir adam koyunlarını otlatmak istedi ama dışarı çıktığına bin pişman oldu. Hayvanların otlaması için gittiği yerde domuz saldırısına uğrayan adamın bacağından feci şekilde yaralandı.

AV KÖPEKLERİNDEN KAÇAN DOMUZ SALDIRDI

Küçükbaş hayvan çiftliği sahibi Abdullah Alcan, Selimiye Barajı çevresinde koyunlarını otlattığı sırada av köpeklerinden korkup kaçan domuzun saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Alcan'ın bacağına 55 dikiş atıldı.

Abdullah Alcan, koyunlarını tolatmak için götürdüğü yerde domuz saldırısına uğradı ve bacağından yaralandı.

KOYUNLARI BIRAKIP YARDIM İSTEDİ

Uğradığı domuz saldırısı sonucunda bacağına birçok dikiş atıldığını söyleyen Abdullah Alcan, saldırıdan sonra koyunları bırakıp yola çıkarak yardım istediğin belirtti. Alcan, şu şekilde konuştu:

“Selimiye Barajı etrafında iki köpeğimle birlikte koyunlarımı otlatıyordum. Köpeklerimle karşılaşıp korkan domuz kaçarken bana çarparak hastanelik etti. Olayın ardından koyunlarımı bırakarak yola çıkıp yardım istedim. Yakın mahallemizden gelen minibüs beni Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından bacağıma 55 dikiş atıldı."

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