Türkiye Gazetesi

Battalgazi ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Yılmaz, küçük yaşlardan beri teknolojiye olan merakı ile yıllar önce gerçekleştirmeyi düşündüğü elektrik üretimi için kolları sıvadı.

ÜRETİMİ 3 YIL SÜRDÜ

Su ile elektrik üretmek için kendi tasarladığı buluşunu 3 yıl gibi bir süre zarfında hayata geçiren Yılmaz, tasarladığı cihaz için patent başvurusunda bulundu.

Teknolojiye küçüklüğünden beri merakının bulunduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu tür şeylere merakım var. Daha önce de akarsularda elektrik üretim denemelerini yapmıştım. Akarsularda elektrik üretiminin kesin çözüm olmadığını düşündüm. Herkesin işine yarayabilecek her yerde olabilecek bir sistem düşündüm. Bu aklıma geldi ve bu cihazı tasarladım” dedi.

FİYATI MERAK KONUSU OLDU

Yılmaz, “Tamamen kendi kafamda tasarlayarak yaptım. Yapımı 3 yıl sürdü ve maliyeti ise metal fiyatına göre değişiyor. Kapasitesi büyüdükçe elektrik de o oranda büyük olacak” diye konuştu.

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