Türkiye Gazetesi

Bayat ilçesinde geçtiğimiz Ocak ayında 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli kadın evinde boğazı kesilerek katledildi. Olayın ardından kadının oğlu Ahmet Evlice ve kayınbiraderi B.E. tutuklandı.

Ahmet Evlice 'anne katili' damgası yiyerek, bir ay hapiste kaldıktan sonra şoke eden gerçek ortaya çıktı.

ANNENİSİNİN KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI

Yaşlı kadının katilinin oğlu Ahmet Evlice değil, arkadaşı Fatih A. olduğu ve olayda Emre K.’nın da gözcülük ettiği, M. Ç.’nin de cinayetin planlamanda rol aldığı zanlıların itirafı ile ortaya çıktı.

“ANNEMİ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİM”

Katil zanlılarının bulunmasıyla sebest bırakılan Evlice, polislerin annesini kestiğini söylediğinde şok yaşadığını belirterek sabah annesiyle konuştuğunu, öğleden sonra ise annesine ulaşamdığı için eve gittiğini anlattı.

Annesine ulaşamayınca telaşlanan ve ilaç kullandığı annesinin kalp krizi geçirmiş olabileceğinden şüphelenen Evlice, "Eve girdiğim de annemi hunharca katletmişlerdi. Boğazını ve kafasını bezle sarmışlar. 'Anne' dedim dokundum annemin nefes almadığını fark ettim ve o anda şok geçirmişim. Polisler geldi beni aldı. Şok geçirdiğim için boğazının kesilmiş olduğunu göremedim. Ben boğulmuş zannettim. Bana karakolda söylediler ‘anneni kesmişsin’ diye.”

“HAPİSTE İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM”

Gözaltına alındığı için nnesinin cenazesine katılamadığını belirten Evlice, hapiste intihar etmeyi dahi düşündüğünü söyleyerek “Gözaltı süreci benim için çok zor geçti. Annemin cenazesine katılamadım. Bir evlada verilecek en büyük ceza bu oldu. Daha sonra suçum günahım olmadığı halde hapie girdim. Orada bir gün bile yatmak ölüm.” dedi.

“KATİLLERİ ÖĞRENİNCE DÜNYAM YIKILDI”

Annesini katleden arkadaşına birkaç ay önce 10 bin TL borç verdiğini belirten Evlice, “Annemi katledenlerin arkadaşlarım olduğunu öğrenince dünyam yıkıldı” diyerek annesinin boğazını kesen şahsa çok iyilik yaptığını söyledi.

Acılı evlat Evlice, “Fatih’e o kadar iyilik yaptım ağabey borç para ver bana dedi 10 bin lira çıkardım verdim. Ağabey 2 ay sonra öderim dedi tamam dedim. Her türlü iyiliği yaptım. Bir sohbet esnasında dedim ki benim evlenme param hazır, bilezikleri aldım demiştim onları unutmamış” diye konuştu.

Olayı kısa sürede aydınlatan Afyonkarahisar emniyetine teşekkür eden Evlice, katilerin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

'Kar maskeli adamlar öldürdü' diye ağlamıştı... Kardeşinin katili çıktı Adana’da olay yerinde hayatını kaybeden kardeşinin başında ağlayıp “Kardeşimi kar maskeli motosikletli iki kişi vurup kaçtı” diyeabi, kardeşini

Asansörde ölü bulunmuştu...Yaşlı kadının katili komşuları çıktı Mersin'de oturduğu sitenin asansöründe cesedi bulunan yaşlı kadının, misafirliğe gittiği komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.