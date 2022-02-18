Türkiye Gazetesi

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, mirasçısı olmayan belediyenin alıcı olduğu Milli Emlak'a ait 4 dönüm arazi için bir avukatın belediyeden 600 bin TL rüşvet istediğini belirterek suçüstü yakalanan avukatın tutuklandığını duyurdu.

Rüşvetçi avukatın yanı sıra Söğüt Mal Müdürünün de gözaltına alındığını duyuran Sever, "Ben Cumhur İttifakının Söğüt Milletçi Hareket Partisi Belediye Başkanıyım. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir rüşvetinin içinde olmaz, biz rüşvete karşıyız. Hazine temsilcisi olarak görevlendirilen avukat tarafından rüşvet talep edilmiştir. Biz de hiç tereddütsüz bunu adli mercilere taşıdık." dedi.

RÜŞVETÇİ AVUKATA SUÇÜSTÜ

15 Şubat günü rüşvetçi avukata operasyon yapıldığını ve tutuklama kararı çıkarıldığını aktaran Sever, gözaltına Söğüt Mal Müdürünün de ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını söyledi.

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