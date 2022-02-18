Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesinde polis memuru Mustafa Y.'den (34) otel çalışanları uzun süre haber alamayınca durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, polis memurunun kaldığı odaya girince korkunç manzarayla karşılaştı.

POLİS MEMURU ODADA ÖLÜ BULUNDU

Odaya giren polis ve sağlık ekipleri, polis memurunu kaldığı odada başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede bekar olduğu öğrenilen polis memuru Mustafa Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayın ardından otelde ve otel odasında geniş çaplı inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden polis memurunun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Cenazenin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis memurunun ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

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