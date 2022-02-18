Türkiye Gazetesi

İsrailli çiftçi Ariel Chahi, dünyanın en ağır çileğini yetiştirdi. Normalden 24 kat büyük çilek, dünyanın en büyük çileği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Çilek çiftçiliği yapan aile tarafından yetiştirilen çileğin çevresi 34 santim. Chahi, çileğin, çiçek açmasından 45 gün sonra bu büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Dev çilek, İsrailli bilim adamı Dr. Nir Dai’nin yetiştirdiği büyük çilek türünden.

Havaların soğuk olmasının çileğin büyük olması sebebinde etkili olduğu öngörülüyor.

ÖNCEKİ REKOR JAPONYA'DA

Daha önceki en büyük çilek rekoru, 2015’te 250 gramla Japonya’da Koji Nakao tarafından Fukuoka’da yetiştirilmişti.

Yoğun yağış 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı Antalya’nın Serik ilçesinde yoğun yağış ile birlikte taşan dereler 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı.

Antalya'da çilek seraları sular altında kaldı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sabah saatlerinde yağmur ve rüzgar Antalya’nın Aksu ilçesinde etkisini gösterdi, ekili alanlar ve çilek seraları sular altında kaldı.

Ot bitmeyen tarlalarda şimdi "çilek" yetiştiriliyor Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesindeki kırsal mahallelerde üstünde ot bile bitmeyen kıraç arazilerde şimdi çilek yetiştiriliyor.