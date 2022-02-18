Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Saat 14.50 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir ihbarcı, Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin Gümüştepe-Misi bölgesinde yaptıkları araştırmada ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı öğrenildi. Ormanlık alanda araştırmaların sürdüğü kaydedildi. Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp da geri dönüş yapmayan herhangi bir hava taşıtı olmadığı ifade edildi.

Bu arada ihbarın bir kişiden geldiği, ihbarı yapan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

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